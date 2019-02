Ils croient encore au maintien

Vendredi 15 février dernier, les Caennais ont encore raté le coche dans un duel qu'il avait noté dans le calendrier. Dans un duel entre mal classés (avant-dernier contre le dernier), Caen n'a pas su se défaire d'ex Haut-normands aussi au bord du gouffre. Pour le technicien caennais, Philippe Breysacher, Caen récolte ce qu'il mérite : "C'est la réalité de deux équipes qui sont dans le dur et qui jouent avec des moyens fortement diminués. On est incapable de prendre le pas sur notre adversaire. On n'arrive pas à être devant". C'était pourtant comme le match de la dernière chance mais les Vikings veulent continuer d'y croire.

"Je veux rester

optimiste"

Du côté de son demi-centre, Christopher Corneil, les espoirs sont encore de mise : "Je veux continuer à être optimiste, sinon cela ne sert à rien de se lever et travailler tous les jours". Place au choc des extrêmes contre Chartres ce vendredi 22 février.

