M6 envoie des jeunes décrocheurs en stage commando avec l'ex-commando de marine Marius

Une vingtaine de jeunes majeurs, pas délinquants mais déscolarisés et sans projet professionnel, se sont laissés enfermer dans une ancienne colonie de vacances sous les ordres de l'ex-commando de marine "Marius", déjà aux commandes de "Garde à vous", émission diffusée en 2016.

Lever de drapeau sous la pluie de Quiberon, brimades, parcours du combattant, humiliations suivies d'encouragements : ces deux semaines paramilitaires doivent remettre les jeunes "dans le droit chemin", souligne le narrateur de l'émission, filmée selon les codes de la téléréalité.

Les cadets de M6 testent ainsi une version accélérée du "Service Militaire Volontaire", un dispositif d'insertion lancé par le gouvernement en 2015. La chaîne apporte aussi son écot au débat en cours sur le "service national universel", une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui sera testée cet été.

"J'avais des choses à me prouver, il fallait que j'y arrive à travers la douleur", témoigne dans l'émission Yasmine, 18 ans. "On n'est pas des chiens pour avoir des ordres", proteste Maïline, 19 ans, qui a arrêté l'école depuis deux ans.

Leurs parents, inquiets, les ont confiés au "patron": "Marius", ex-instructeur de commandos repéré dans un "Envoyé spécial" en 2005, auquel on répond "oui" et pas "ouais", surtout parce que, "d'une main", l'ex-boxeur et karatéka peut vous "arracher la tête", assure-t-il.

Dans "Parcours commando", (éditions Nimrod), l'ex-marin d'élite "cabossé", reconverti dans la sécurité privée racontait comment l'autorité et le sport l'avaient sauvé d'une jeunesse difficile.

Après une phase de déstabilisation physique et mentale, "on travaille sur la valorisation permanente de l'individu", a expliqué "Marius" (de son vrai nom Alain Alivon) lors de la présentation de l'émission. "On donne des clés pour ouvrir les cadenas".

Entre les épreuves physiques, une consultante prépare également les jeunes à leur futur parcours professionnel. Et selon M6, deux tiers des jeunes qui ont participé à l'émission sont en formation un an après.

La précédente émission de ce type, "Garde à vous", avait attiré plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne pendant quatre semaines, un succès pour la chaîne.

