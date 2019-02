Bertrand Belin chante son dernier opus Persona au 106 à Rouen

Bertrand Belin, actuellement en tournée de promotion de 6e album Persona, fait étape à Rouen (Seine-Maritime) pour nous livrer les petits bijoux de son dernier opus. À consommer sans modération, Bertrand Belin est bon pour la santé !

De lumineuses ténèbres

"Elle est partie", annonce-t-il sur une mélodie guillerette dans Nuits Bleues. Cela donne le ton de ce nouvel album exutoire dans lequel le chanteur tire parti de son spleen. Les thèmes abordés sont pourtant parfois vraiment graves. On se laisserait aller à croire que notre Bertrand national déprime et renonce tant il fait le constat d'une société malade dans ses rapports humains, de la fatuité de la vie, de l'exclusion des migrants et quand il traite de la peur de l'abandon qui l'obsède.

Mais de vague à l'âme en lame de fond, Bertrand Belin démontre une fois de plus ses capacités à se jouer des contraires et à trouver de la lumière dans les ténèbres avec un album tout en contraste : une fine imbrication d'humeurs.

Aller à l'essentiel

Sur Persona on retrouve bien sûr la diction si particulière de Bertrand Belin, sa chaleureuse voix posée, placée et mise en scène qu'elle soit parlée ou chantée. Mais cet album se distingue surtout par son économie de moyen, sa simplicité et son évidence. Les mélodies synthétiques sont parfois réduites à l'essence, un brin répétitives comme dans Bec qui introduit l'album.

Mais les claviers de Thibault Frisoni nous donnent aussi des frissons en particulier dans Nuits bleues, Bronze ou Glissé redressé. Ce fond électro, aérien confère à l'ensemble une grande douceur et beaucoup de sensualité. L'album de Belin se livre à qui sait l'entendre : des mots pesés et posés sur des mélodies légères et libres, en toute simplicité !

Mercredi 27 février 2019 à 20 heures au 106 à Rouen. 13,5 à 22,5€. le106.com