Disparition inquiétante dans la Manche, un appel à témoins est lancé

Sa famille est très inquiète et pour cause. Catherine Legorgeu, 56 ans, n'a plus donné signe de vie depuis jeudi 14 février 2019. Elle décide de lancer un avis de recherche.

Catherine Legorgeu, 56 ans, 1,60 m, a une Clio noire immatriculée BD 748SP. Elle est vêtue d'une veste violette, d'un pantalon noir à rayures blanches et d'un pull bleu marine. Elle a été localisée pour la dernière fois à Avranches (Manche), jeudi 14 février 2019 à 11 h 50.

Recherches en cours

La gendarmerie confirme à nos confrères de la Manche Libre qu'une enquête est en cours pour tenter de retrouver la trace de cette personne disparue. Si vous disposez d'informations, contactez la gendarmerie de Mortain (02 33 91 37 19), d'Avranches (02 33 79 48 10) et/ou la fille de la disparue au 06 41 11 51 33.

