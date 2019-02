Maxime Sendre : parler de mucoviscidose avec humour

Peut-on rire de tout ? Maxime Sendre semble répondre positivement à cette question en abordant avec humour et légèreté le quotidien d'un adulte atteint de mucoviscidose. Ce vendredi, lors de son spectacle " Intoussable " l'humoriste témoignera de sa propre expérience à travers des blagues et des clins d'œil sur la maladie. En mettant le doigt sur des situations absurdes qu'il a vécues, Maxime répondra à des questions telles que : Comment faire un prêt sur 30 ans alors que le banquier pense que tu as une espérance de vie de 20 ans ? Peut-on se garer sur les places bleues sans se faire disputer quand on n'est pas en fauteuil roulant ? Est-ce qu'être malade, ça aide pour draguer les filles ? Un spectacle à l'énergie positive pour parler de la mucoviscidose d'une façon différente.

Pratique. Vendredi 15 février 2019 à 21 heures, 3 rue Croizat à Mondeville. 8€.