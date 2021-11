Le-Havre. Vigilance au Havre : escroquerie à la carte bancaire

Une quinzaine de victimes en quelques semaines. Vendredi 15 février 2019, la police nationale du Havre (Seine-Maritime) lance un appel à la prudence. Une escroquerie à la carte bancaire, bien organisée, sévit sur l'agglomération havraise.

Un appel pour signaler une fraude sur le compte

Des personnes âgées sont appelées depuis un 06. Ce faisant passer pour un centre de prévention des fraudes, la personne au bout du fil explique que le compte de la victime a été piraté. Le malfrat propose de faire opposition à la carte bleue et explique qu'il sera possible de conserver le code pour la prochaine carte. Afin de faciliter les démarches, il propose d'envoyer quelqu'un au domicile de la victime pour récupérer la carte et la détruire. La personne âgée qui a donné son code reçoit la visite (dans les minutes qui suivent) d'un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, de type caucasien. Il récupère la carte et immédiatement réalise des retraits et des paiements.

Appeler le 17

La police rappelle que les banques ne procèdent pas de cette façon. Elles ne demandent jamais le code d'une carte bancaire et n'envoient jamais personne au domicile d'un client pour récupérer ce code.

Si vous êtes confronté à cette escroquerie, il faut immédiatement faire le 17. Les enquêteurs havrais sont particulièrement mobilisés sur ce dossier.