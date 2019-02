Pierre Chaunu au mémorial de Caen

Pierre Chaunu, spécialiste de l'Amérique espagnole et de l'histoire sociale et religieuse de la France de l'Ancien Régime est décédé il y a maintenant dix ans. Le Mémorial de Caen (Calvados) le met à l'honneur en examinant les possibles relectures des idées et des concepts nés et diffusés par lui même.