Hockey sur glace : Rouen s'assure la première place face à Lyon

Première place de saison régulière assurée pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont remporté une 38e victoire lors de cette 41e journée de Synerglace Ligue Magnus sur leur glace de l'Ile Lacroix face à Lyon sur le score de 4-3, mardi 12 février 2019.

Rouen ouvre le score

Un début de rencontre idéal pour les Jaune et Noir qui ouvrent le score après un peu plus de trois minutes de jeu par Michel Miklik puis qui doublent la marque après 10 minutes dans ce premier tiers sur un lancer de Mathieu Roy bien dévié par Juha Koivisto en supériorité numérique (2-0).

Au retour des vestiaires, les Lyonnais vont réduire la marque par Arturs Mickevics en supériorité numérique (2-1) avant de se faire de nouveau breaker trois minutes plus tard par Joris Bedin également en supériorité numérique (3-1). Les Rouennais prendront même trois buts d'avance à la 13e minute sur un lancer lointain signé Florian Chakiachvili (4-1). La fin de ce premier tiers verra de nouveau la réduction du score des visiteurs par Sebastien Deslemps (4-2).

Grenoble distancé

Les Normands passeront un dernier tiers la peur au ventre avec une nouvelle réduction du score de Tomazs Andrès suite à une double supériorité numérique après quatre minutes de jeu (4-3) et passeront tout près de la correctionnelle en fin de rencontre avec la sortie de leur gardien pour évoluer à six contre quatre mais sans succès.

Les joueurs de Fabrice Lhenry assurent donc la première place de la saison régulière et ne pourront plus être rejoints par Grenoble qui s'est difficilement imposé à domicile aux tirs au but 2-1 face à Mulhouse.

Les Dragons retrouveront la glace des Rapaces de Gap, vendredi 22 février 2019.