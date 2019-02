Caen plonge dans la crise...

Samedi 9 février dernier à Amiens, les traits caennais étaient tirés après une nouvelle défaite dans un match capital en vue du maintien. En particulier ceux de Fabien Mercadal, entraîneur de plus en plus fragilisé par les résultats faméliques de son équipe. Une seule victoire lors des 15 dernières sorties, Caen va mal. "Je ne sais encore pas comment on a fait pour perdre ce match. C'est violent, un coup de massue" avoue ainsi l'entraîneur normand. Pourtant, en observant la prestation de son équipe, difficile de voir comment Caen peut marquer un but tant le secteur offensif est faible.

Pas la moindre solution n'apparaît pour mettre l'adversaire hors de position. Dans ces conditions, résister et espérer l'erreur adverse est la seule option pour croire à un but. "On a manqué de justesse technique, de concentration. Quand tu tombes, le plus dur est de se relever. Dès qu'il y a un événement, c'est contre nous. Il faut positiver entre nous, ne pas lâcher, rester uni avec toutes les composantes du club" analyse un Fabien Mercadal qui sent le vent du boulet s'approcher.

Fabien Mercadal

sur la sellette ?

Les questions de son remplacement sont désormais ouvertes chez les dirigeants, même si Gilles Sergent lui a réaffirmé son soutien. Mais en cas de non-réaction, notamment face aux Strasbourgeois, il y a fort à parier que la crise augmente encore. "La chance qu'on a dans le foot, c'est qu'on a possibilité de se rattraper tous les week-ends". Ou plonger encore un peu plus. Là est tout le dilemme. Seuls les points pourront sauver Fabien Mercadal et le SM Caen. Caen accueille Strasbourg ce dimanche 17 février.

