Découvrez les lycéens finalistes du Tremplin Tendance Ouest / Papillons de Nuit 2019

Près d'une quarantaine de candidats se sont inscrits en décembre 2018 et janvier 2019, le jury composé des équipes de Tendance Ouest, du festival Papillons de Nuit et du Studio Pick Up se sont réunies pour proposer au vote public 5 groupes ou artistes normands. Les grands gagnants auront la chance de se produire le dimanche 9 juin 2019 au festival Papillons de Nuit à St Laurent-de-Cuves (Manche), le groupe ou l'artiste gagnant sera également soutenu par Tendance Ouest et le Studio Pick Up lui offre une session d'enregistrement à Caen.

Découvrez dès maintenant les 5 finalistes et votez pour vos préférés.

LES FINALISTES DU TREMPLIN

(1 vote par jour et par adresse e-mail)