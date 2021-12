Demi-finales LFB : Les Mondevillaises sortent la tête haute

La hiérarchie a été respectée, mais Mondeville ne peut s'empêcher de nourrir quelques regrets au vu de sa double confrontation face au vainqueur de la saison régulière. Le premier match, disputé mercredi 18 avril, aurait mérité meilleur sort qu'une défaite d'un point (53-54).

Les Bas-Normandes avaient mené pendant la majeure partie de la rencontre, rendant la vie des Berruyères extrêmement compliquée. Un dernier shoot de KB Sharp aurait même pu donner la victoire aux locales, et elle n'aurait assurément pas été volée, s'il avait été converti.

Mondeville avait des raisons d'être fier de la manière dont il avait tenu tête à un "ogre" berruyer loin de son rendement habituel. Mais son revers le contraignait à s'imposer deux fois à Bourges pour accéder en finale, ce qui ressemblait à une mission impossible.

La marche était trop haute

"Les filles se disaient qu'il n'y avait aucune chance de gagner deux matchs à Bourges, déplore Hervé Coudray. C'est pour cela que c'est vraiment dommage de ne pas avoir gagné le premier match. Le deuxième match aurait eu une autre teneur en termes de concentration et d'intensité." Ces deux ingrédients avaient été laissés à la maison à l'heure où Bourges et Mondeville se retrouvèrent pour la revanche. Reléguées à 24 longueurs dans le deuxième quart-temps, les Mondevillaises n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Tango.

Sous l'impulsion de Touty Gandega, elles comblèrent une partie de leur retard pour revenir à huit points dans le troisième quart-temps, mais Bourges se remit aussitôt d'aplomb. "Il fallait faire un match presque parfait pour gagner, rappelle Hervé Coudray. Autant sur le match de mercredi, on n'en était pas loin. Autant [samedi], on en était beaucoup plus loin."

Cette sortie n'atténue pas la satisfaction d'une "très bonne saison". Après une année 2010-2011 très délicate, tant sur le terrain qu'en-dehors, Mondeville a relancé une dynamique remarquable. Le plus dur sera de confirmer, avec un effectif quasiment inchangé.