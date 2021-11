Rouen. Pays de Caux : une femme condamnée après un accident de la route

C'est le mardi 26 septembre 2017 que la prévenue circule au volant de son véhicule sur une route nationale non loin de Cany-Barville (Seine-Maritime). Un rond-point se présente à elle mais, accaparée par des soucis professionnels, elle ignore l'obligation de stopper comme le lui indique un panneau de signalisation peu avant l'intersection. Engagée sur ce rond-point, elle n'a pas le temps d'éviter le motard qui s'y trouve déjà et c'est le choc. La victime, projetée par l'impact, décède sur place à l'arrivée des pompiers. Des photos prises par les gendarmes confirment la faute d'inattention de la conductrice et rappellent que cet endroit est particulièrement accidentogène en dépit d'un panneau "stop" quelques mètres avant le rond-point, mais en l'absence d'un rappel de marquage au sol.

Un motard prudent

Des témoins, entendus, disent que le motard ne roulait pas vite et ont deviné le drame en voyant la conductrice s'engager sans même ralentir. Des amis de la victime confirment le comportement particulièrement prudent de leur ami motard. La prévenue, quant à elle, absente à la barre à l'audience, dit dans son audition qu'elle déplore l'absence de marquage au sol d'un signal d'arrêt. Pour la partie civile, "l'absence de la prévenue à la barre est indigne". Le procureur de la République constate qu'il y a "violation avérée d'une règle du code de la route". La défense de la prévenue déclare que ce concours de circonstances dramatique "n'implique pas l'imprudence". Dans son délibéré, le tribunal déclare la prévenue coupable des faits reprochés et la condamne à une peine d'un an de prison assorti du sursis ainsi qu'à six mois de suspension de son permis de conduire.