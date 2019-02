Vents très forts: 21 départements en vigilance orange

L'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont désormais concernés par cet "épisode justifiant une vigilance particulière en raison du passage rapide d'une zone de vent très fort", selon un bulletin du service météorologique.

Météo-France avait annoncé dès samedi le placement en vigilance orange de 18 départements du nord-est: Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Yonne et Territoire-de-Belfort.

Dimanche matin, une dépression nommée Isaias circulait en Manche. Le vent de secteur sud-sud-ouest commençait à se renforcer en début de matinée sur l'ouest de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne, avec des pointes vers 70 km/h.

Sur ces départements, les rafales se renforceront et atteindront 100 à 110 km/h et 120 km/h en moyenne montagne, notamment dans les stations de sports d'hiver, prévoit Météo-France, précisant qu'une zone de vent fort "touchera également dès le début d'après midi une zone allant du Poitou au Jura avec des rafales comprises entre 80 et 100 km/h".

"Des dégâts importants sont à attendre", en raison d'un vent "susceptible de perturber les activités humaines de façon importante", selon l'établissement public, qui prévient que les conditions de circulation pourront être localement difficiles et que des dégâts pourront affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.

A LIRE AUSSI.

Orages: vigilance orange étendue à 23 départements

Eleanor: un mort et 4 blessés graves, risque maximum d'avalanches

Vent violent et inondation: trois départements en vigilance orange

Intempéries: orages dans le Sud-Est, encore des avalanches et des crues

Neige, vent violent, inondation: dix-huit départements en vigilance orange