Basket (Pro B) : Rouen empoche le derby à Evreux 

Le match.

C'est le 4è derby qui tourne en faveur des joueurs du Rouen Métropole Basket depuis le début de cette saison 2018-2019 qui se sont imposés sur le parquet de l'ALM Evreux (Eure) sur le score de 88-76, ce vendredi 8 février 2019 lors de la 18è journée de Pro B. Si ce sont les Rouennais qui prennent les premiers les devants dans cette rencontre en menant le premier quart-temps 21-15, le 2è quart-temps sera un peu plus indécis avec une remontée au score des Ebroiciens qui reviennent à 44-44 à la mi-temps.

Maîtrise Rouennaise au fil du match

Au retour du vestiaire, les joueurs d'Alexandre Ménard vont reprendre en mains le derby et prennent sept points d'avance à l'aube du dernier quart-temps et ne relâcheront plus leur avance pour repartir de l'Eure avec la victoire en poche. Les joueurs du RMB restent donc à la 7è place du classement pendant que l'ALM Evreux perd de nouveau une place pour se retrouver à la 14è place. Lors de la prochaine journée vendredi 1er mars 2019, les Rouennais recevront Gries-Oberhoffen pendant que l'ALM Evreux ira de son coté à Lille.

La fiche.

Evreux: Ho You Fat: 24 points, Atkins: 14 points, Scott: 11 points, Bouqet et Ballo: 10 points, Leon: 7 points.

Rouen: Diggs: 19 points, Nwogbo: 17 points, Kromah: 16 points, Begarin: 12 points, Ponsar et Maille: 8 points, Coleman: 6 points, Bassoulba: 2 points.