Le Havre : le routier force un barrage de gilets jaunes

Mardi 5 février 2019, en fin de journée des gilets jaunes ont installé un barrage sur le boulevard Jules Durand au Havre (Seine-Maritime). Vers 21 heures, un chauffeur routier de 42 ans et originaire de la Sarthe, appel la police. Il est en conflit avec les gilets jaunes qui bloque totalement la circulation.

Excédé par l'attente

Les forces de l'ordre se rendent sur place. L'ambiance est très tendue. Après de longues négociations, les manifestants libèrent une voie de circulation. Mais le chauffeur routier est toujours aussi énervé. Il redémarre son poids lourd d'une façon très précipité et passe très près des policiers et des manifestants, forçant le passage. Devant l'instance des forces de l'ordre, le chauffeur s'arrête quelques mètres plus loin. Les forces de l'ordre devront alors gérer la tension des gilets jaunes qui tentent de s'en prendre au routier.

Comparution immédiate

L'homme est placé en garde à vue où il reconnaît les faits. Deux gilets jaunes et deux policiers ont porté plainte. Il passera en comparution immédiate vendredi 8 février 2019.