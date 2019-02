Université de Rouen : faute de professeurs, le département informatique est à l'arrêt

Le constat du corps enseignant est sans appel. Selon lui, il manque neuf postes pour pouvoir dispenser tous les cours aux quelque 500 étudiants du département informatique de l'Université de Rouen (Seine-Maritime). Le jeudi 7 février 2019, les couloirs semblent bien vides au deuxième étage du bâtiment situé sur la zone du Madrillet, à une heure où ils devraient grouiller de futurs informaticiens. Et pour cause : depuis le mardi 29 janvier 2019, les enseignants repoussent la date du début du second semestre.

"En moyenne 30 % d'heures en plus"

"Chaque année, on fait des heures complémentaires. Normalement on doit faire 192 heures devant les étudiants, mais on doit compenser les postes manquants pour que des matières ouvrent, explique Florent Nicart, enseignant-chercheur. Sur le département, on fait en moyenne 30 % d'heures en plus." Contactée par nos soins, la direction de l'Université n'a pas répondu pour le moment à nos sollicitations pour confirmer ces chiffres.

Ces heures en plus pèsent sur le temps consacré à la recherche, mais également sur la qualité des cours dispensés aux élèves, qui sont eux aussi impactés. Certains groupes de travaux pratiques n'ont pas d'enseignants attitrés, par manque de moyens humains. "Comme on ne souhaite pas choisir entre ces groupes quels étudiants ont cours et d'autres non, on reporte le début des cours", poursuit Ludovic Mignot, lui aussi enseignant-chercheur.

Pour le moment, le corps enseignant espère nouer le dialogue avec la direction de l'université, qui reste muette face à leurs demandes. C'est à partir de cette base qu'ils pensent obtenir des solutions. "Mais des solutions pérennes, pas des bouts de ficelle pour que ça recommence dès l'année prochaine", conclut Florent Nicart.