Rouen. Santé : comment désengorger les urgences du CHU de Rouen ?

Il a l'air épuisé, à force de courir partout. "Si vous n'êtes pas content, je vous invite vraiment à écrire à la direction de l'hôpital pour vous plaindre. Moi je suis tout seul pour tout un service", soupire un jeune interne des urgences du CHU de Rouen (Seine-Maritime), lassé de répondre aux patients mécontents un soir de la fin du mois de janvier 2019. Au fil de la soirée, des dizaines de cas défilent et attendent longuement dans les différentes salles d'attente. Dans le lot, bien des personnes auraient pu se tourner vers d'autres alternatives et ne pas engorger le service vers lequel tout le monde se tourne plutôt que d'attendre parfois plusieurs jours un rendez-vous chez un médecin généraliste.

Le médecin généraliste

"Il y a aux urgences un certain nombre de patients qui ne relèvent pas des urgences", déclarait récemment Christine Gardel, la directrice de l'Agence régionale de santé, citant des gens qui viennent "pour un renouvellement d'ordonnance" ou "pour des points de suture". Des missions souvent dévolues aux médecins de famille, que certains patients boudent à cause des délais d'attente avant d'obtenir une consultation. Mais certains médecins généralistes proposent encore de recevoir sans rendez-vous sur certains créneaux. Une solution pratique en cas de symptômes bénins, même s'il faut s'armer de patience dans les salles d'attente.

Le Samu

En cas de doute, un appel au 15 permet d'être aiguillé vers la bonne solution. "Notre rôle c'est de discerner l'urgence grave de l'urgence relative, explique Cédric Damm, responsable du Samu à Rouen. Pour les personnes qui nous appellent, ça leur semble grave et c'est légitime. C'est à nous de faire le tri et de les rassurer." Mais là encore, le manque de créneaux disponibles chez les médecins de ville peut amener de nombreux appels pour des cas bénins, comme "des conseils, des conduites à tenir ou encore pour des prises de médicaments". Pour les cas les plus graves, les opérateurs téléphoniques du Samu peuvent tout de même envoyer une équipe du Smur sur place ou conseiller à la personne de se rendre aux urgences.

Au téléphone, les médecins du Samu peuvent orienter les patients vers la bonne structure médicale. - CHU de Rouen

Le 116 117

"Comme le Samu, ce numéro d'appel a un rôle de conseil, d'orientation si besoin vers un médecin généraliste ou vers les urgences si le médecin au téléphone estime que le cas est grave", présente Cédric Damm. À l'inverse du 15, le numéro de la permanence des soins ne débouche pas sur un médecin urgentiste et concerne donc des cas moins graves que pour le Samu : "On tombe sur un médecin régulateur qui donne des conseils adaptés à la pathologie et s'il l'estime nécessaire, il peut envoyer la personne vers la maison médicale la plus proche." Ce service est disponible en période dite de garde, le soir et les week-ends, où les urgences sont régulièrement prises d'assaut.

SOS Médecins

Là encore par téléphone, en appelant le 02 33 01 58 52, les médecins de l'antenne rouennaise de l'association peuvent donner des conseils adaptés. Comme pour le 116 117, l'intérêt est de pouvoir obtenir des réponses rapides et en dehors des horaires habituels de consultation chez le médecin. Dans certains cas, un médecin peut se déplacer à domicile pour prodiguer les soins et conseils nécessaires. Si la situation est grave, l'opérateur peut très rapidement rebasculer l'appel vers le Samu. Un avis médical qui permet d'éviter que de nombreuses personnes prennent elles-mêmes la décision d'encombrer les urgences.