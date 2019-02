Un vote pour choisir le nom d'un bébé rhinocéros du zoo de Cerza

C'était un événement très attendu au zoo de Cerza, et pour cause, la gestation d'un rhinocéros dure 16 mois. Un petit rhinocéros est né dans le zoo situé à Hermival les vaux, près de Lisieux (Calvados) le lundi 3 Décembre 2018. Pour le moment, le bébé est encore loin d'être un rhino féroce mais il grossit de près de deux kilos par jour, cette jeune femelle commencera à goûter à l'herbe dès l'âge de deux mois et continuera à téter sa mère pendant environ un an. Ses parents, Beth et Chris, vont bien mais ils vont avoir besoin d'un coup de pouce pour choisir le nom de l'animal.

Une cagnotte pour choisir le nom

Mbeya, Groot ou Kwanza. Le petit rhinocéros portera l'un de ces trois noms, et ce sera au public de choisir. Les internautes et les visiteurs pourront voter grâce à une cagnotte en ligne ou une urne à dons dans le parc. Le prénom ayant récolté la somme la plus élevée sera choisi. Les dons ainsi récoltés seront intégralement reversés à une association qui se consacre à la protection des différentes espèces de rhinocéros dans la nature.

Peu importe son prénom, dans ce zoo qui propose des logements directement au plus près des animaux, nul doute que ce petit deviendra le rhino phare au gîte.