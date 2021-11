Gilets jaunes. "Je vais faire péter la station"

Samedi 29 décembre 2018, 150 à 200 Gilets jaunes du Calvados lancent une opération "coup de poing" en bloquant la circulation de la RN 13, entre Caen et Bayeux. Puis, une centaine de manifestants empêchent les clients de venir à l'hypermarché Cora de Rots. Une quinzaine de gendarmes protègent l'accès du magasin. Très rapidement, la situation dérape.

Quatre peines de prison ferme

"Tirez-vous, je vais faire péter la station.", scande un manifestant. Il vide par terre le reliquat de quatre tuyaux de carburant, sort son briquet et va vers la bouche de dépotage avec un allume-feu. Vif, l'employé de la station bloque toutes les pompes et un ami à lui ceinture l'incendiaire.

En renvoi de comparution immédiate le vendredi 1er février, sur les quatre hommes qualifiés de casseurs, trois ont un casier judiciaire conséquent, deux sont illettrés et l'incendiaire est très dépressif. Benoit Karmann, 31 ans, "l'incendiaire", écope finalement de 36 mois de prison dont 30 mois ferme ; Cyriaque Tremery, 28 ans, de deux ans de prison dont 18 mois ferme. Tous deux sont maintenus en détention.

Moins "actifs", Emmanuel Coeuret, 40 ans et Damien Delorme, 20 ans, casier vierge, écopent de deux ans de prison dont un an et neuf mois ferme.

