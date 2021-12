Hollande en tête, percée de Marine Le Pen

Dans la perspective du second tour, où se retrouveront François Hollande (29,3%) et Nicolas Sarkozy (26%), l'ancien président de la République n'est pas en position de favori à cause des reports de voix toujours difficile en provenance de l'extrême droite, d'autant que Marine Le Pen obtient un score très élevé (18,2%). De plus, l'attitude des électeurs de François Bayrou reste incertaine. De son côté, François Hollande sait qu'il pourra théoriquement bénéficier des voix qui se sont portées sur Jean-Luc Mélenchon.