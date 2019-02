Gilets jaunes (acte XII) : les manifestations interdites dans la nuit à Rouen

La préfecture de Seine-Maritime a décidé de ne pas prendre de risque. Pour éviter toute forme d'échauffourées entre forces de l'ordre et gilets jaunes, les services de l'État ont décidé d'interdire par arrêté toutes les manifestations à Rouen (Seine-Maritime) dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 février 2019. Plus précisément entre 19 heures et 4 heures.

La "nuit jaune" dans le viseur

"La préfète de la Seine-Maritime a pris un arrêté interdisant toutes manifestations et rassemblements en centre-ville", précise le communiqué transmis le vendredi 1er février 2019, à la veille de l'acte XII de la mobilisation. Selon ce texte, les manifestations prévues dans l'après-midi ne sont pas remises en cause. C'est bien la "nuit jaune", à laquelle de nombreux manifestants appellent sur les réseaux sociaux pour ce week-end, qui est visée.

Par ailleurs, la vente de pétards et feux d'artifice est interdite à partir de ce vendredi 1er février 2019 pour tout le week-end, comme la vente de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques ou inflammables, et ce sur l'ensemble du département. Les riverains et les commerçants sont également appelés à ne rien laisser sur la voie publique qui pourrait servir de projectile ou de combustible. Selon la préfecture, ces mesures sont une réponse aux précédant samedis de manifestation, qui "ont porté gravement atteinte à la sécurité des biens et des personnes dans le centre-ville de Rouen".