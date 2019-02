Près de Rouen, Camille et Simon fêtent leur divorce au théâtre

Connu sur la scène et sur le petit écran, le duo Toizémoi présente au théâtre Montdory à Barentin (Seine-Maritime) Camille et Simon fêtent leur divorce. La comédienne Marie-Blanche qui incarne sur scène la jeune divorcée Camille mais aussi une galerie complète de personnages nous parle de cette comédie à succès :

Comment cette pièce est-elle née ?

"C'est en 2006 que mon partenaire à la scène comme dans la vie Alain Chapuis a imaginé le scénario de cette comédie mise en scène par Jacques Decombe. Grâce au soutien et aux conseils avisés du metteur en scène, cette pièce qui raconte comment un couple réunit de nombreux convives sept ans après leur mariage pour annoncer leur divorce, a rencontré un franc succès. Notre premier spectacle ensemble Toizémoi était une succession de sketchs de couples sur fond de grève nationale. Mais contrairement à Toizémoi, 'Camille et Simon fêtent leur divorce' est une seule et même histoire, une comédie plus étoffée et très construite."

Quelle est l'originalité de la pièce ?

"Le fait que Camille et Simon fêtent leur divorce ! Cela se fait parfois mais les jeunes divorcés fêtent séparément leur rupture. Ici nous choisissons de prendre le contre-pied et nos personnages réunissent les convives de leur mariage pour célébrer leur séparation : malgré tout c'est vraiment joyeux. Camille et Simon exposent les raisons qui les ont menés à cette extrémité mais le couple se raconte aussi à travers le regard de leurs proches ; les amis ou la famille, qui viennent témoigner. Cela nous permet d'incarner chacun une galerie de personnages. Ce sont tous des personnages hauts en couleur comme Jean-Norbert, le cuisinier qui pensait venir pour un mariage et se désespère de la séparation des époux, un personnage d'une grande sensibilité, Malika la femme de ménage qui cache bien son jeu ou encore Marie-Claire la psy qui analyse avec un jargon incompréhensible la relation du couple."

Camille et Simon prennent à partie leurs convives. -

Quel est le vrai sujet de la pièce ?

"Avec beaucoup d'humour nous abordons le manque de communication dans le couple. Alors que Camille et Simon sont censés se connaître par cœur cette fête de divorce les révèle l'un à l'autre. On se rend compte que l'incompréhension a gâché leur relation. Cependant, nous ne cherchons pas à être moralisateurs, c'est du pur divertissement ! L'incompréhension est aussi abordée à travers un sketch qui est notre marque de fabrique et que nous n'avons pu résister à introduire dans cette pièce : celui de la traduction très approximative d'un discours anglais. Ici, il s'agit de la chanteuse anglophone accompagnée du jazz-band venue animer la fête qui s'adresse aux divorcés et dont Camille interprète le discours : le résultat est vraiment cocasse et fait toujours rire autant le public."

Jeudi 14 février 2019 à 20h30 au théâtre Montdory à Barentin. 5 à 10€. ville-barentin.fr