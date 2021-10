Rouen. La Seine-Maritime en vigilance orange neige et verglas ce jeudi

Des brouillards givrants puis de la neige sont attendus ce jeudi 31 janvier 2019 en Seine-Maritime. Le département a été placé en vigilance jaune par Météo France pour la neige et le verglas et passera en vigilance orange en fin de journée et une partie de la nuit.

La vigilance orange débute à 17 heures. - Capture d'écran Météo France

De la neige attendue

"Les températures sont négatives sur un sol enneigé rendant les chaussées glissantes. Du brouillard givrant peut déposer localement une couche de glace supplémentaire", indique Météo France. Au fil de la journée, la situation risque de ne pas s'améliorer sur les routes en raison d'une perturbation neigeuse qui "aborde la région jeudi soir par le sud sur des sols froids et enneigés. Elle est active et circule rapidement vers le nord dans la nuit. Elle dépose une couche de neige fraîche de 3 à 5 cm, localement 8 cm."

Le département de l'Eure est en vigilance jaune neige/verglas et sera "peut être concerné par une couche plus faible de 1 à 3 cm".

