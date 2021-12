2 ans de prison ferme pour un agriculteur récalcitrant

Deux ans de prison ferme pour un agriculteur, verdict du tribunal correctionnel de Caen, vendredi soir. Le 1er avril dernier, il avait refusé de s’arrêter à un contrôle routier près de la gare de Caen, et pour cause, le conducteur n'avait plus de permis de conduire.

L'homme, 61 ans, a alors engagé une course poursuite avec la police. Feux rouges et stop grillés, des vitesses jusqu'à 90, 130 km/h en direction de la campagne. Un périple dangereux d'une vingtaine de kilomètres. Le contrevenant sera finalement interpellé chez lui, dans la cour de sa ferme, à Trois-Monts, non sans mal ! Il aura fallu 4 policiers pour maîtriser l'homme qui a déjà un casier judiciaire noirci de 9 autres condamnations. Le prévenu a été immédiatement placé en détention à l’issue de l’énoncé du verdict.