Caen. Caen : le salon de l'Apprentissage, de l'Alternance et des Métiers fait son retour

Samedi 2 février 2019, l'Etudiant organise la 2e édition du Salon de l'Apprentissage, de l'Alternance et des Métiers à Caen. Il donne rendez-vous aux collégiens, lycéens et étudiants afin de les accompagner dans leurs futurs choix d'études. Rendez-vous au Centre des Congrès, entre 10 heures et 18 heures.