Évreux. La préfecture de l'Eure interdit la circulation de poids lourds

En raison de la neige annoncée, le Préfet de l'Eure a interdit la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'ensemble du département à partir de 19 heures jusqu'à nouvel ordre. Sont exclus de cette mesure : • Véhicules et engins de secours ; • Véhicules et engins d'intervention (exploitation des réseaux routiers, de transport de sel, de déneigement et fondants routiers, réseaux électriques et gaziers) ; • Véhicules de transports en commun de personnes, à l'exception des transports scolaires ; • Véhicules affectés au transport d'animaux ; • Véhicules affectés à la collecte de lait.