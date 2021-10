Hors Normandie. Il s'offre une PS4 pour 9,29€ grâce à une technique astucieuse

Le plan était digne des meilleurs scénarios de jeux vidéo. Les faits se sont déroulés dans le Doubs, un jeune de 19 ans est parvenu à acheter une console de jeux à 9,29€ au lieu des 340€ qu'il faut habituellement débourser. Après avoir pris une console il est parti au rayon fruits et légumes peser sa console et ainsi imprimer un prix défiant toute concurrence. Ensuite, il est passé par les caisses automatiques, ni vu ni connu, pour scanner lui-même son article avec le code-barres correspondant à celui imprimé au rayon fruits et légumes. C'est ainsi qu'il a quitté le magasin avec une console à 9,29€ sous le bras.

Après ce coup de maître il s'essaye de nouveau à l'exercice le lendemain mais est interpellé. Il a écopé la semaine dernière de 4 mois de prison avec sursis et de 5 ans inéligibilité.