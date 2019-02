Hockey : les Dragons de Rouen ne perdent pas la face contre Strasbourg

Nouvelle victoire acquise pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui ont remporté un 35e succès le dimanche 27 janvier 2019, sur l'Ile Lacroix, face à l'Étoile noire de Strasbourg (7-3). Un succès qui permet aux Rouennais de battre le record de points acquis en saison régulière, alors qu'il reste encore six matches à jouer. Contre Strasbourg, le round observation a duré quinze minutes avant que les jeunes s'illustrent et ouvrent la marque avec à la conclusion Julien Msumbu pour le 1-0 et le seul but de ce premier tiers.

Festival de buts

Le deuxième tiers sera nettement plus prolifique avec pour débuter une égalisation strasbourgeoise signée Hugo Sarlin (1-1), avant que les Jaunes et Noirs ne prennent une première fois le large en inscrivant deux buts par Chad Langlais en infériorité numérique et Alex Aleardi (3-1). Les Alsaciens allaient alors revenir dans le match à 3-2 par Julien Bergert avant que les Normands inscrivent deux buts de plus par Juha Koivisto et Marc-André Thinel (5-2).

Dès le début du troisième, les Rouennais inscrivaient un nouveau but par Michel Miklik avant de relâcher un peu la pression et d'en encaisser un troisième par Dylan Denomme (6-3). La conclusion de cette partie reviendra à Anthony Guttig pour un septième et dernier but.

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry se rapprochent de plus en plus du titre de champion de la saison régulière avec toujours treize points d'avance sur Grenoble. Le mardi 29 janvier 2019, les Dragons se déplaceront à Chamonix.