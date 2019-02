Emploi : le chômage est en baisse en Normandie

Au quatrième trimestre 2018, on dénombre 165 620 demandeurs d'emploi de catégorie A (qui n'ont pas du tout travaillé le mois écoulé) en Normandie. C'est un nombre en baisse puisqu'ils étaient 170 010 à la même période en 2017. Cela représente une baisse de -0,8 % sur un trimestre et de -2,6 % sur un an.

Les chiffres, département par département

Tous les départements normands ne sont pas égaux face à ces baisses. C'est dans la Manche que la baisse est la plus importante, elle est de -2,3 % durant le trimestre et de -4,0 % sur l'année. Dans le Calvados, la baisse est -1,3 % sur le trimestre et -1,7 % sur l'année. En Seine-Maritime, il n'y a pas de baisse sur ce trimestre, mais une baisse importante sur l'année (-3,0 %). Dans l'Orne, la baisse sur le trimestre est plus importante que la baisse annuelle (-1,1 % contre -0,6 %). Enfin, dans l'Eure, la baisse est de -0,9 sur le trimestre et de -2,3 sur l'année.

Les chiffres du chômage, département par département - DIRECCTE Normandie, Pole-emploi