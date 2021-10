Le-Havre. Le Havre : prévenir les risques de submersions marines

Mieux connaître le risque lié aux submersions marines. C'est l'objectif du Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) par submersion marine lancé sur le secteur du Havre (Seine-Maritime) en juillet 2015. En trois ans, l'estuaire de la Seine a été cartographié et modélisé pour simuler des inondations. Le résultat a été présenté le mardi 22 janvier 2019. Il s'agit de mieux connaître le risque pour mieux développer l'urbanisme du territoire. Il ne s'agit pas d'empêcher le développement de l'urbanisation ou le développement économique mais de l'accompagner pour limiter les risques.

Écoutez Laurent Bresson, le directeur département des territoires et de la mer :

Une montée des eaux par la réserve naturelle

Le PPRL tient compte de la montée du niveau des océans liée au changement climatique. L'étude concerne un territoire allant de Sainte-Adresse à Tancarville. En cas de submersion marine, les simulations montrent qu'une montée des eaux se ferait par la réserve naturelle et non pas de face (par la plage), limitant ainsi les risques. L'eau remonterait ensuite par les canaux pour envahir une partie de la zone industrielle et du centre-ville du Havre.

La carte va permettre pendant le premier semestre 2019 d'établir un zonage et une réglementation spécifique pour limiter les risques liés aux inondations. Une enquête publique sera lancée au second semestre 2019 et la nouvelle réglementation sera approuvée début 2020.