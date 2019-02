Miss France viendra à la Foire Ornexpo 2019 à Alençon

C'est devenu un " classique " d'Ornexpo : chaque Miss France rend chaque année visite à la foire d'Alençon (Orne). L'édition 2019 de cette foire aura lieu au parc-expo Anova du mercredi 27 février à 10 heures jusqu'au lundi 4 mars à 17 heures.

Miss France à Alençon

Vaimalama Chaves (Miss Tahiti) élue Miss France 2019 le samedi 15 décembre 2018 en direct sur TF1, sera en visite sur Ornexpo le dimanche 3 mars à partir de 14h30.

La 89e Miss France est née le 3 décembre 1994 à Papeete. Elle a grandi et fait ses études à Tahiti où elle pratique le surf, le chant et le ukulélé. Après son Bac technologique en communication, elle a obtenu son BTS en négociation et relation client, avant de poursuivre pour une licence de Droit, Eco, Gastion, et enfin un master en management à l'université de Polynésie française.