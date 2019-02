Le duo de pop caennais Daisy change de nom et devient DAYSY

À l'évocation de la création du groupe il y a une dizaine d'années, Daisy Berthenet et Léo Chatelier n'imaginaient pas une telle carrière professionnelle en 2019. Copains lors de leurs années lycée, c'est dès leur premier essai dans le local de répétition que l'étincelle s'est déclenchée. "Léo faisait déjà partie d'un groupe de musique de rue et un jour, Daisy est venue en tant que chanteuse pour un test. Léo est directement tombé à la renverse. Ils ont stoppé le groupe pour monter leur truc à deux", explique Isabelle Vaudey, productrice-éditrice. Léo, musicien, et Daisy, chanteuse, ils incarnaient le duo parfait dans les premiers concerts caennais.

Un "Y" pour éviter l'amalgame

Vous l'aurez compris, à ses débuts, le groupe portait donc le nom de la chanteuse. Dans l'insouciance, les deux amis apportaient peu d'importance au détail. Leur souhait : s'amuser et se faire plaisir tout en mélodie. Puis, peu à peu, du théâtre de Caen au Big Band Café à Hérouville en passant par le festival Art Sonic puis Taratata à la mi-décembre 2018, le duo a très vite séduit le cœur de ses fans. D'un style pop qui incarne la douceur et la créativité, le duo a décidé de changer de nom fin novembre dernier. Daisy devient alors DAYSY. Isabelle Vaudey explique :

"Avoir deux "Y" dans le nom, comme le yin et le yang, représentait une complémentarité totale entre eux. Ils ne voulaient pas changer totalement de nom car il y avait trop d'histoire pour tout effacer. Ils étaient incapables de le faire donc ils ont décidé de garder la même sonorité tout en changeant l'orthographe", ajoute-t-elle.

Vers le professionnalisme

Au succès grandissant, DAYSY porte désormais beaucoup plus d'importance quant à son image et sa manière de communiquer. Page facebook, page instagram, page youtube, les deux camarades se devaient de passer par là pour passer un cap. Et l'incarnation du style élégant, classe et chaleureux visible sur leur dernier shooting photo leur convenait parfaitement. Tout comme le rappeur Orelsan, le duo local semble ne plus se mettre de barrières :

À quand le prochain album ?