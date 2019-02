Fécamp : des aides pour améliorer son habitat

La ville de Fécamp (Seine-Maritime), avec l'Agence nationale de l'habitat, le département de Seine-Maritime, les allocations familiales et Action logement, a lancé en 2018 son Opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH-Ru). L'objectif est de lutter contre l'habitat indigne, améliorer le confort thermique des logements et adapter l'habitat au vieillissement et/ou handicap pour favoriser le maintien à domicile. Ce sont 130 logements du centre-ville et du quartier du port qui devraient être réhabilités d'ici cinq ans pour une enveloppe globale de deux millions d'euros.

Jeanine Lemesle (82 ans) habite près de l'hôtel de ville. Elle est la première à profiter de cette OPAH-Ru. Au mardi 22 janvier 2019, ses fenêtres avaient pu être changées et sa baignoire devrait être remplacée par une douche. Écoutez-la :

Un habitat plus digne

L'OPAH-Ru s'adresse aux propriétaires occupants (pour réhabiliter un logement de plus de 15 ans) et aux propriétaires bailleurs. Les travaux doivent permettre de réduire les dépenses énergétiques, mettre aux normes les installations (notamment électriques), adapter le logement pour préserver l'autonomie ou encore mettre en location à loyer maîtrisé.

Le montant des travaux subventionnés ne doit pas dépasser les 20 000 euros. Selon les ressources du demandeur l'aide peut aller de 35 de 80 % de ce montant.

OPAH-Ru Fécamp – renseignements à SOLIHA Territoires en Normandie, place Adolphe Bellet (en face de la Poste) – ouverture les mercredis et vendredis de 9 heures à 12 heures et les mardis et jeudis de 14 heures à 17 heures – 06 32 54 95 92.