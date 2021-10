Caen. Vigilance orange : restrictions de la circulation pour les poids lourds

Neige et verglas, c'est le programme annoncé par météo France pour quatre départements normands. Si des premiers flocons ont été aperçus dans l'Est de la région le mardi 22 janvier 2019, la vigilance orange a été mise en place. En conséquence, les poids lourds seront soumis à des restrictions. Ils auront notamment l'interdiction de dépasser.

Le communiqué de Bison Futé :

Dans le cadre des événements météorologiques en cours, quatre départements de la zone de défense Ouest sont actuellement en vigilance orange (neige/ verglas).

En conséquence, des mesures de restriction concernant la circulation des poids lourds sur le réseau routier national de la zone de défense Ouest sont mises en œuvre.

Ces mesures s'appliquent à partir de 17h30 le jeudi 24 janvier 2019, et concernent les poids lourds dont le PTAC est supérieur à 7,5t :

- interdiction de dépasser

- vitesse limitée à 80km/h sans préjudice de limites plus restrictives

(Départements concernés : Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, l'Eure, La seine Maritime).

L'arrêté zonal est joint en annexe.

Point du 23/01 à 11h, difficultés particulières sur l'autoroute A28 entre Rouen et Abbeville :

En raison des chutes de neige de ce matin entre Rouen et Abbeville, les Poids Lourds sont invités à éviter le secteur et à privilégier l'itinéraire via Amiens (A16/A29) dans les deux sens de circulation.

Par ailleurs, les Poids Lourds circulant sur l'A29 dans le sens Le Havre/Abbeville sont temporairement arrêtés au niveau de la barrière de péage de Saint-Saëns (jonction A29/A28).

Malgré tout le soin apporté par les gestionnaires de voirie pour maintenir les routes en état, les conditions de circulation pourront être très difficiles. Dans ces circonstances, Bison Futé appelle les automobilistes à s'informer des conditions météorologiques et de circulation avant de partir et à différer leur voyage, si les prévisions météorologiques sont particulièrement mauvaises sur leur itinéraire.

Consultez les conditions de trafic et l'état des routes en hiver sur le site internet Bison Futé ou sur son application mobile.