Football : la FFF vient-elle d'enterrer le projet AG Caen by United Managers ?

C'est un projet qui fait le buzz depuis sa mise en forme la saison dernière et qui n'en finit plus de créer le débat depuis cette saison avec des procédures nombreuses entamées contre United Managers, société visant à promouvoir le coaching participatif, comprenez de jouer au célèbre jeu Football Manager, mais avec des joueurs humains et leur club support de l'Avant Garde de Caen, club de quartier de Caen (Calvados).

Ainsi, les clubs évoluant dans le groupe de Régionale 1 groupe A s'étaient ligués pour contester plusieurs points administratifs concernant l'AG Caen et jusque-là, la Ligue de Normandie avait d'abord botté en touche en se déclarant incompétente sur pas mal de ces points, puis en interdisant la diffusion des matchs en direct, point capital du projet United Managers qui doit permettre à l'internaute d'interagir sur le coaching en direct, notamment.

Gestion du club, droits TV et statut de l'éducateur au cœur du débat

Aujourd'hui leader du groupe A de Régionale 1, si l'AG Caen est pour l'heure la meilleure équipe sur le plan sportif, ses soucis administratifs pourraient se poursuivre après les nombreuses modifications réglementaires "a effet immédiat" auxquels l'Assemblée Fédérale vient de procéder.

Sur le procès-verbal paru il y a quelques heures par la FFF sur son site officiel, la page 10 concerne directement le projet de United Managers et l'Avant Garde de Caen et surtout les trois points sur lesquels les neuf clubs normands co-signataires de la première plainte avaient demandé des précisions : la gestion du club par une société extérieure, le statut de l'éducateur et les droits télévisés des retransmissions.

L'Assemblée a ainsi décidé, d'abord en référence directe à la gestion du club qu' "aucun club ne peut signer de contrat ni établir de partenariat permettant à un tiers d'acquérir, d'une quelconque manière, la capacité d'influer sur l'indépendance ou la politique d'un club ou encore sur les performances de ses équipes."

Au sujet du coaching collaboratif et donc de l'entraîneur lui-même de cette équipe ; l'Assemblée fédérale a dit : "aucune tierce partie(...) ne peut remettre en cause la responsabilité réelle de l'équipe détenue par l'entraîneur principal, ou l'effectivité de sa fonction, en tentant d'une quelconque manière d'imposer ou d'influencer ses choix en matière de gestion sportive."

Enfin, au sujet des droits de diffusion et faisant suite à l'interdiction première qu'avait fait la Ligue de Normandie, interdiction dont avait fait fi United Managers, la FFF a été toute aussi claire : "Chaque Ligue régionale et chaque District est autorisé(e) (...) à commercialiser les droits d'exploitation audiovisuelle, en direct, en léger différé ou en différé, en intégralité ou par extraits, quel que soit le support de diffusion et le mode de distribution, de tous les matches des compétitions qu'elle/qu'il organise. Dès lors (...) aucune forme d'exploitation audiovisuelle des rencontres de compétitions officielles ne peut s'effectuer sans le consentement préalable et exprès de la Ligue ou du District concerné(e).

Ces trois points ont été déclarés, comme tous les autres points statués durant cette Assemblée Fédérale de la FFF, à effet immédiat. Reste à savoir désormais de quoi l'avenir sera fait pour ce projet AG Caen by United Managers qui doit, comme tous les autres clubs, se plier à ces nouveaux règlements.