Hors Normandie. Partez en famille au Futuroscope en découvrant l'objet mystère

Jouez du lundi au vendredi sur votre radio de proximité "Tendance Ouest" et emmenez votre conjoint et vos enfants à Poitiers au parc d'attractions du Futuroscope ; de nombreuses aventures futuristes vous y attendent.

Vous prendrez place aux côtés du champion de Rallye Sébastien Loeb pour une course à bord d'une voiture de rallye, le Normand Thomas Pesquet vous dirigera dans univers rempli d'étoiles "l'espace", les lapins crétins et les personnages de l'Age de glace ne seront pas loin non plus.

Un large choix et surtout deux journées à passer sur le parc avec accès à l'aquaféerie nocturne, votre nuit à l'hôtel et les petits-déjeuners vous sont offerts.

Pour repartir avec ce séjour familial au Futuroscope réunissez les indices que vous entendez dans "Cherchez, trouvez, gagnez". Pour info l'objet en question à un rapport avec la cuisine, ce n'est pas le plat, ni la balance, ni même la corbeille.

Inscriptions par sms au 7 11 12 (65 cts +coût sms) ; il suffit d'envoyer TOM. Bonne chance !

A LIRE AUSSI.

Gagnez un séjour au Futuroscope avec Tendance Ouest