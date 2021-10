Rouen. Météo : de la neige et de la grêle en Normandie ce mardi ?

La Normandie pourrait se parer d'un manteau blanc le mardi 22 janvier 2019. Un épisode neigeux est prévu selon Météo France. Il devrait toucher les départements de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Seine-Maritime. C'est dans la nuit de lundi à mardi que les chutes pourraient avoir lieu, à partir de quatre heures du matin dans ces quatre départements.

De la neige dans la partie Est de la région - Météo France

Les précipitations continueront ensuite dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Elles pourraient durer jusqu'à 13 heures, mardi, dans l'Eure.

En fin de matinée, la neige persistera par endroits - Météo France

Le midi sera un peu plus épargné par la neige - Météo France

Une vigilance jaune a été mise en place pour la Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime et l'Orne. Il faudra être vigilant demain au moment de prendre la route.

Vigilance jaune pour quatre des cinq départements normands - Météo France

De la grêle l'après-midi

La grêle pourrait aussi pointer le bout de son nez en Normandie l'après-midi et cette fois la Manche ne sera pas épargnée. Il en sera de même pour le Calvados et l'Orne tandis que de la pluie et de la neige seront toujours au programme dans l'Eure et la Seine-Maritime.

La grêle devrait apparaitre à la mi-journée - Météo France