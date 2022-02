Cherbourg. Météo : froid, orages et peut-être de la neige en Normandie ce week-end

Le beau temps ne semble pas au rendez-vous du week-end du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018. En effet, beaucoup de pluie, du froid, des orages et peut-être même de la neige pourraient être au programme des Normands.

Samedi 27 octobre

Il fera froid samedi et il y aura de nombreuses giboulées. Une journée parfaite pour rester sous la couette ! Les températures seront bien plus basses que les températures auxquelles on est habitués dans ce mois d'octobre 2018 exceptionnel. Les températures oscilleront entre sept et dix degrés l'après-midi. Vigilance en soirée avec de nombreux orages prévus dans le nord de la Manche et sur les côtes seinomarines.

Un samedi après-midi très pluvieux en Normandie - Météo France

Un samedi soir chaotique ? - Météo France

Dimanche 28 octobre

Le dimanche sera un peu plus épargné par la pluie, sauf dans la Manche, mais il ne fera pas chaud ! Les températures ne dépasseront pas les dix degrés. Il fera neuf degrés au havre (Seine-Maritime), huit à Caen (Calvados) et seulement cinq à Alençon (Orne).

De la pluie dans la Manche dimanche - Météo France

L'après midi de dimanche sera frais - Météo France

[MISE A JOUR] De la neige attendue dans l'Orne dès dimanche !

De la neige dimanche soir ? - Météo France

De la neige lundi dans l'Orne ?

Pour prolonger un week-end compliqué niveau météo, il se pourrait que des chutes de neige soient prévues dans l'Orne lundi 29 octobre 2018, au matin. C'est en tout cas ce qu'annonce le groupe Facebook "Alertes Météo Normandie". La probabilité que cela arrive serait de 30 %. Affaire à suivre et la vigilance sera de mise.