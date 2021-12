Rugby : l'Ovalie caennaise garde la main

Les rugbywomen caennaises n'ont pas raté l'échéance majeure que constituait leur déplacement à Rennes, dimanche 15 avril. Dominatrices dès l'entame du match, elles se sont imposées 25-3 chez leurs presque voisines bretonnes. "Nous avons réalisé un gros match, estime Mathilde Tapin. Il y a eu de l'engagement, de l'envie, beaucoup de jeu. C'était un de nos meilleurs matchs cette saison."

Les Caennaises ont attendu un quart d'heure pour concrétiser leur supériorité et inscrire par Cindy Reynaud le premier de leurs cinq essais. En début de deuxième mi-temps, après la réduction du score rennaise sur pénalité, la victoire était pourtant loin d'être acquise (3-10, 46'). "On a eu dix minutes un peu plus difficiles en deuxième période, reconnaît la centre caennaise. On a bien défendu quand elles étaient proches de notre ligne et on a réussi à repartir."

Bataille à distance

Un essai collectif a relancé les Caennaises et offert – alors provisoirement – le point de bonus offensif. Sandra Rabier et Jennie Ohlin ont corsé l'addition dans les dernières minutes. "Rennes était moins fort que Lille (contre qui Caen avait perdu une semaine plus tôt, ndlr), ce qui nous a aussi aidé à enchaîner les phases de jeu." L'Ovalie Caennaise devra gagner ses deux derniers matchs pour s'assurer la quatrième place, d'autant que son adversaire lillois dispose d'un calendrier pour le moins favorable.

"C'est une grosse bataille à distance, constate Mathilde Tapin. Sur le papier, ce sera plus simple pour Lille. Nous allons recevoir le leader Montpellier avant de nous déplacer à Bobigny, qui n'a plus rien à jouer." Dimanche 22 avril, le combat sera rude au stade Hélitas (13h).

Montpellier reste sur neuf victoires consécutives et ne s'est incliné que deux fois cette saison. "Si on arrive à tenir en mêlée, où elles sont très costaudes, et en touche, on peut y arriver, assure Mathilde Tapin. Elles ont progressé par rapport au match aller (perdu 17-10 par Caen, ndlr) mais nous aussi."