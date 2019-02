La 38e édition des puces rouennaises s'installe au Parc expo

Les puces rouennaises, organisées deux fois par an au Parc expo de Rouen (Seine-Maritime), jouissent d'un prestige particulier, tant chez les antiquaires que chez les particuliers amateurs d'antiquités. Jacques Mahier, expert, joue un rôle essentiel pour faire de cet évènement une manifestation de qualité.

Dans quelle mesure prenez-vous part à l'organisation des puces rouennaises ?

"Je participe à ces puces depuis au moins une quinzaine d'années maintenant. Avec Guillaume Rullier, également expert nous sommes sollicités par Nathalie Gervais, commissaire des puces, pour participer à la sélection des antiquaires présents sur ce salon. Je mets mes compétences au service des puces rouennaises mais je travaille aussi pour de nombreuses autres manifestations de ce type tout au long de l'année, comme les salons d'antiquités d'Amiens, Montpellier ou Clermond-Ferrand. Cependant, les puces rouennaises sont très réputées au niveau national et nous nous engageons à maintenir la qualité de cette manifestation. C'est un long travail de prospection en amont et nous prenons connaissance des pièces de collection que les antiquaires mettent en vente. Notre préoccupation première est de permettre l'achat de véritables antiquités."

Quelles sont les antiquités que l'on peut trouver sur cette manifestation ?

"Il y a des marchands et des professionnels de toute la France qui proposent une profusion d'objets ou de mobilier : comme Thierry L'Huillier qui nous vient de Pont-l'Évêque spécialisé en céramique mais aussi en objets de curiosité du XVe, XVIe et XVIIe mais aussi Étienne Malleville antiquaire de la rue Damiette à Rouen qui présente des objets de belle facture. Ce sont des objets qui ont une âme que recherchent les acheteurs. Certains sont très anciens et datent de la haute époque d'autres sont plus tendance comme le mobilier années 60 ou 70. Mais nous privilégions les pièces d'époque et non pas les rééditions et les copies."

Serez-vous présent pendant la manifestation ?

"Guillaume et moi mettons gratuitement nos compétences d'experts pendant la manifestation au service des visiteurs et les marchands qui sont aussi demandeurs. Nous ne parlons pas de prix mais nous renseignons sur la qualité d'une pièce, nous recherchons aussi les défauts éventuels mais nous pouvons aussi leur donner des informations sur l'histoire d'un meuble ou les techniques utilisées. Nous avons tous les deux enrichis nos connaissances sur le terrain au contact des professionnels, cependant nous ne sommes pas incollables mais nous savons où trouver les informations."

Quelles sont vos compétences en termes d'expertise ?

"Guillaume et moi avons tous les deux une formation de base de menuiserie et d'ébénisterie. J'ai enrichi mon cursus scolaire à l'Institut d'études supérieures des arts à Paris en me spécialisant dans le marbre d'ameublement. Je suis également expert au service des douanes de la cour d'appel de Caen et de la cour d'appel administrative de Nantes. Cependant il n'y a pas d'école pour devenir expert, c'est surtout un métier qu'on apprend avec l'expérience. Guillaume est spécialiste du mobilier de la haute époque, ainsi que du XVIIIe et XIXe et a des compétences en matière de statuaire. Quant à moi mon domaine est celui du mobilier et de la sculpture XVIIIe et XIXe. J'ai d'ailleurs publié, entre autres, un livre sur les armoires normandes."

Du vendredi 25 au dimanche 26 janvier 2019 au Parc expo à Rouen. 0 à 6,8€. pucesrouennaises.com