Gainneville. Seine-Maritime : le rôle des mairies dans le grand débat

Pour répondre à la crise sociale et au mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron lance son grand débat mardi 15 janvier 2019 à Grand-Bourgtheroulde (Eure). Le président de la République compte sur les maires pour faire remonter les revendications de la population.

Les maires de Seine-Maritime

Ils seront entre 80 et 90 maires de Seine-Maritime à participer à la réunion du 15 janvier. Deux poseront officiellement des questions : Denis Merville, maire de Sainneville-sur-Seine et président de l'association des maires de Seine-Maritime (ADM76) et Jean-François Mayer, maire d'Hattenville et vice-président de l'ADM76. Denis Merville posera une question sur les finances des collectivités locales et la baisse des dotations globales alors que François Mayer interrogera le président sur l'intercommunalité choisie et pas subie.

Le maire comme facilitateur

Denis Merville évoque une crise particulière. "Il faut en sortir" et approuve le grand débat. "Il faut dialoguer et les maires sont bien placés". Le président de l'ADM76 voit le maire comme un facilitateur même s'il n'est pas responsable de tout. "Le pouvoir d'achat, la CSG, c'est plus de la responsabilité de l'État". Denis Merville met également en garde le gouvernement quant à la difficulté de faire la synthèse de toutes les doléances.