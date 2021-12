The Shellys (Saint-Lô/Caen), Clovill (Saint-Lô), Born In Alaska (Saint-Lô) et Moteor Sharqui (Cherbourg) joueront sur la scène du Normandy le samedi 05 mai 2012.

Le gagnant, choisi par un jury de professionnels se produira à Carhaix lors de l’édition 2012 des Vieilles Charrues et bénéficiera d’un accompagnement artistique et d’une formation théorique de quatre jours.