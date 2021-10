Aunay-les-Bois. Biathlon : la Normande Anaïs Bescond et la France ratent le podium

Il n'aura pas manqué grand chose à Anaïs Bescond et au relais féminin français, le dimanche 13 janvier 2019 à Oberhof (Allemagne). Partie troisième au moment d'entamer le dernier relais des Bleues, la native d'Aunay-sur-Odon (Calvados) a été rapide sur les skis mais elle a failli devant les cibles, concédant trop de fautes et un tour de pénalité. Finalement, la France termine 5e, à un peu plus d'une minute de la Russie, vainqueur devant l'Allemagne, la République Tchèque et la Norvège.