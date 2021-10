Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : service minimum pour Rouen à Nice

Le match.

Après un round d'observation, ce sont les locaux qui ouvrent la marque par Frederic Bergeron qui se retrouve seul devant Matija Pintaric après treize minutes de jeu dans le premier tiers. Après quinze minutes de pause, les Jaunes et Noirs égalisent dès l'entame du second tiers sur un lancer de Florian Chakiachvili bien dévié par Loic Lampérier 1-1. Mieux dans le match dans ce 2è tiers, les Rouennais prennent l'avantage par intermédiaire d'Anthony Guttig du revers 2-1. Le dernier tiers ne donnera pas de but et les joueurs de Fabrice Lhenry reviennent en Normandie avec les trois points de la victoire.

Les buts.

Prochain rendez-vous dès mardi 15 janvier 2019 avec la réception de Nice pour la revanche sur l'Ile Lacroix.