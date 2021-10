Sandouville. Prime exceptionnelle chez Renault : la réaction de FO Sandouville

Le groupe Renault va verser des primes exceptionnelles défiscalisées : 500 euros pour les salariés touchant moins de 36 000 euros brut par an et 300 euros pour les salariés touchant entre 36 000 et 54 000 euros brut par an. FO Renault Sandouville (Seine-Maritime) salue le fait que cette prime concerne également les intérimaires. Le syndicat regrette en revanche que son montant n'atteigne pas les 1 000 euros (plafond de la prime exceptionnelle) alors que l'État est actionnaire du groupe. FO Renault Sandouville espère également que cette prime ne se substituera pas à l'intéressement aux bénéfices.