Disparition de Raymond Aubrac : l'hommage de Louis Mexandeau

Raymond Aubrac, dernier grand résistant de la seconde guerre mondiale, est décédé mardi soir à l’hôpital militaire du Val de Grâce à Paris, à l’âge de 97 ans. Louis Mexandeau, ancien ministre et ancien député du Calvados rend hommage à son ami Raymond Aubrac.

"Avec Raymond AUBRAC, la France perd un de ses citoyens les plus éminents, un symbole de la Résistance et moi, je perds un ami. Depuis des années, je l’accompagnais dans les lycées et collèges pour parler de la Résistance, de l’esprit et des valeurs de la Résistance, lui comme acteur, moi comme témoin et historien.

Mais jeudi dernier, au lycée de Garges les Gonesse, j’étais seul. Le vieux lutteur m’avait demandé de l’excuser. On sait maintenant pourquoi.

La dernière sortie aura donc été celle du 15 mars dernier, lorsque nous sommes allés remettre à François Hollande l’appel des Résistants et fils de Résistants qu’il avait signé avec Stéphane Hessel et plusieurs grands survivants de la Résistance française. Pour maintenir ce qui restait du programme du Conseil National de la Résistance paru, dans la clandestinité, le 15 mars 1944, ils appelaient à voter François Hollande.

Pour avoir été auprès de lui presque jusqu’au bout, je peux témoigner que Raymond AUBRAC, qui avait accepté de préfacer mon petit livre "Résistez !", a gardé jusqu’à la fin une mémoire intacte, une grande curiosité d’esprit et une merveilleuse présence au monde, notamment aux jeunes à qui il transmettait un incessant message de courage et d’optimisme."

Louis Mexandeau

