Paris-Camembert : Interviews de Michel Laporte et Patrick Lefoulon

Ce mardi se tient la 73e édition de Paris-Camembert, entre Magnanville et Vimoutiers. Michel Laporte, de chez Lactalis et Patrick Lefoulon, délégué aux sports à la communauté d'agglomération de Mantes Yvelines (Camy) reviennent sur cette course.