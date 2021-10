Rouen. Gabriel et Louise au palmarès des prénoms 2018 à Rouen

Chez les garçons, Gabriel a été le prénom le plus donné en 2018 à Rouen, suivi par Raphaël. L'année précédente, le palmarès était inversé et d'une manière générale, ils se partagent la tête du classement depuis plusieurs années. Par contre, Léo fait son entrée et s'installe directement à la troisième place. Chez les filles, pas de changement en tête puisque Louise est toujours suivie par Jade. Rose, troisième en 2017, recule à la 5e place et c'est Alice (4e en 2017) qui prend la troisième marche du podium.

A LIRE AUSSI.

Le palmarès des prénoms 2017 à Rouen