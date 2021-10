Flers. Près de Flers, elle s'endort au volant et termine sur la voie ferrée

Une conductrice s'est endormie au volant et sa voiture a terminé sa course près des voies de train à La-Lande-Patry près de Flers (Orne) ce mercredi 2 janvier 2019. La circulation des trains sur la ligne Paris-Granville a été coupée le temps de l'intervention des secours et de la dépanneuse.