Des élèves redessinent leur école à Caen

Des allumettes, des morceaux de fil de fer, des bouts abrasifs d’éponge ou encore un pistolet à colle ont remplacé les livres de conjugaison et autres cahiers de notes, le temps d’un atelier “architecture” qui s’est achevé vendredi 30 mars, à l’école primaire Michel-Trégore, dans le quartier de la Folie-Couvrechef. “C’est la fin d’un travail de trois mois qui consistait à faire réaliser par des élèves de CM1 et CM2 des maquettes représentant le futur visage de la cour de l’ école, d’après les dessins et envies de leurs camarades de CP, CE1 et CE2”, explique l’architecte Etienne Debré. Les idées les plus folles ont germé : fusée, piscine, étang, grande roue... Mais la réalité d’une cour de récréation a rattrapé l’imaginaire ambitieux des élèves.

Place à la couleur !

“La mairie ne veut pas qu’on déplace le panier de basket, mais on peut installer un labyrinthe”, se réjouit Nourane. Camille et Mohammed s’enthousiasme quant à eux devant les couleurs des maquettes. “Une école, c’est toujours gris, il fallait de la couleur !” Pour Samuel, “il n’y aura de toutes façons pas assez de jeu”. Il reste à savoir ce que les professionnels qui plancheront sur la rénovation des locaux en juin prochain garderont de ces travaux...